التفاصيل كاملة.. كواليس أزمة المنتخب السعودي قبل بداية مشواره في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة أزمة بين صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تسببت في استبعاد المدير الفني روبيرتو مانشيني لـ 3 لاعبين من القوام الأساسي لتشكيل الصقور قبل ساعات من أولى مواجهات الأخضر في بطولة كأس آسيا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة عمان مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد خليفة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا المقامة في دولة قطر.

وتسبب قرار مانشيني في هزة كبيرة بالشارع الرياضي السعودي بعدما استبعد نواف العقيدي و سلمان الفرج و سلطان الغنام من قائمة المنتخب السعودي، ثم خرج المدرب بتصريحات أثار بها عاصفة من الجدل في الدوحة وخارجها وفجر حقائق مدوية لم نعهدها من قبل في المنتخب السعودي.

أسباب استبعاد ثلاثي المنتخب :

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عمان أن سلمان الفرج لا يريد أن يلعب المباريات الودية، ورفض المشاركة في احد المواجهات الودية الخاصة بالمنتخب بعدما طلب منه المدرب الاستعداد للنزول إلى أرض الملعب.

كما قال مانشيني أن سلطان الغنام ليس سعيدا بالانضمام للمنتخب واشترط المشاركة بصفة أساسية في المباريات لذلك قرر استبعاده، كما ذكر أن نواف العقيدي رفض التواجد على مقاعد البدلا وقال أما اللعب أساسي أو الرحيل.

وخرج سلطان الغنام للرد على تصريحات المدرب قائلًا: " لم أشترط على المدرب اللعب بصفة أساسية، أنا فقط أبديت عدم ارتياحي في الأوقات التي أتواجد فيها على مقاعد البدلاء وهذا أمر طبيعي لأي لاعب يحب خدمة منتخب بلاده ".

في حين رفض نواف العقيدي الحديث عن الأزمة في الوقت الحالي وفضل التزام الصمت قائلًا: " سأتحدث وأكشف كافة التفاصيل بعد انتهاء البطولة "، وجاء قرار اللاعب للحفاظ على استقرار المنتخب وعدم إحداث ضجة في ظل أهمية البطولة التي يشارك فيها.

ردود الأفعال على استبعاد ثلاثي المنتخب :

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال واسعة على الأزمة حيث وجه البعض سهام النقد للاعبين المستبعدين وطالبوهم باحترام المنتخب والامتثال لتعليمات وقرارات المدير الفني نظرًا لأهميتهم في صفوف الأخضر.

في حين أكد البعض تأييده للثلاثي ووجهوا النقد للمدير الفني مانشيني الذي افتعل الأزمة مع 3 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب، وأن غيابهم عن صفوف الأخضر قد يتسبب في إضعاف الفريق ببطولة كأس آسيا التي يستهدف المنافسة عليها.