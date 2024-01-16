بهدف منصور القاتل.. الزمالك يحتفل بذكرى الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل نادي الزمالك، بذكرى التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، عام 1994، على حساب النادي الأهلي في ذلك التوقيت.

ونشر نادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لهدف المباراة القاتل بقدم أيمن منصور.

وكتب الحساب الرسمي للزمالك: "تصويبة صاروخية تتويج ببطولة.. تحل اليوم الذكرى الـ30 على فوزنا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور".

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