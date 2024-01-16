كأس الأمم الإفريقية.. رقم تاريخي ينتظر نجم تونس في مباراة نامبيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب التونسي نظيره منتخب نامبيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية.

ويستعد نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني الملقب " بالنمس"، لتسجيل رقماً تاريخياً في المباراة، حيث في حال مشاركته أمام منتخب نامبيا، سيصل إلى المباراة الدولية رقم 100 مع منتخب "نسور قرطاج ".

وبهذا العدد من المباريات، سيصبح المساكني ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ تونس خوضا للمباريات الدولية، خلف راضي الجعايدي صاحب ال 105 لقاء.

وخاض المساكني إلى الآن 99 مباراة رفقة منتخب تونس، نجح خلالهما في تسجيل 23 هدفاً، وتقديم 20 تمريرة حاسمة.