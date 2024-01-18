جدول مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث سيكون هناك 3 مواجهات ساخنة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بجانب 3 مباريات قوية ببطولة أمم آسيا، وكأس ملك إسبانيا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر ونظيره غانا، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، بجانب الصدام الكروي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد في كأس الملك.

مباريات اليوم في كأس آسيا 2023

سوريا × أستراليا - 02:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

الهند × باكستان - 05:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

فلسطين × الإمارات - 08:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023

غينيا الاستوائية -× غينيا بيساو - 08:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

كوت ديفوار × نيجيريا - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

مصر × غانا - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا (دور الـ16)

اونيونيستا سالامنكا × برشلونة - 09:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد - 11:30 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

نابولي × فيورنتينا - 10:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.