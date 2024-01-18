هل لا يوجد لاعب غيره يسدد ركلات جزاء؟ .. إبراهيم حسن: كان يجب خروج صلاح أمام موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، التغييرات التي قام بها البرتغالي روي فيتوريا خلال قيادته الفنية لمباراة مصر وموزمبيق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في افتتاح الفراعنة لمشوارهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال إبراهيم حسن خلال ظهوره ببرنامج (اللعيب) الذي يذاع على قناة (MBC) مصر :" فيتوريا ارتكب أخطاء كبيرة في إدارته الفنية لمباراة موزمبيق، وفي رأيي التغييرات التي قام باجرائها لم تكن مؤثرة ولولا خطأ المدافع واحتساب ركلة جزاء لمصر لو قعدنا ساعة لن نسجل أي هدف".

أضاف:" أداء معظم لاعبي المنتخب في مباراة موزمبيق كان أقل من العادي وتغييرات فيتوريا كانت عشوائية ولا أفهم سبب خروج محمد هاني تبديله لم يسفر عن جديد بالعكس في رأيي كان أحد أفضل اللاعبين في الملعب بالإضافة لمصطفى محمد".

أتم:" فيتوريا قام بتغيير أفضل اللاعبين في المباراة وهما تريزيجيه وزيزو كان يجب خروج محمد صلاح طالما لم يكن في حالته الطبيعية ونزول مصطفى فتحي بدلا منه في آخر 10 دقائق من المباراة ولا أرى أي مشكلة في إجراء هذا التبديل هناك نجوم كبار يتم استبدالهم ولنا في ذلك ميسي ورونالدو، هناك من سيخرج ويقول إنه سدد ركلة الجزاء بنجاح وهل لا يوجد سوى صلاح لتسديد ضربات الجزاء للمنتخب؟".