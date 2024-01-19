الامارات | العراق يسعى إلى فك عقدة الـ 42 عاماً أمام اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا، المقامة حالياً في ضيافة قطر، قمة من العيار الثقيل، وذلك حين يلتقي منتخبا العراق واليابان في صراع على القمة، وأيضاً لحجز بطاقة دور الـ16 مبكراً. وتقام المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، الذي يتسع لـ45 ألف متفرج.

ويتصارع المنتخبان على صدارة المجموعة، ليس فقط لحسم التأهل رسمياً، بل أيضاً لتجنب مواجهة محتملة في الدور المقبل، مع كوريا الجنوبية. ويدخل الفريقان المباراة بعد أن فازا في الجولة الأولى، إذ فاز العراق بثلاثية لهدف على إندونيسيا، بينما عانى اليابان للفوز على فيتنام بنتيجة (4-2). وسبق لليابان أن فازت باللقب الآسيوي أربع مرات، وتعد أبرز المرشحين للقب البطولة الحالية، بينما العراق فاز مرة واحدة باللقب سنة 2007.

ويسعى العراق إلى فك عقدة الـ 42 عاماً أمام اليابان، لم يفز فيها، منذ آخر انتصار له على «الساموراي» في عام 1982، وكان ذلك بهدف نظيف في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الهند. وتشير الإحصاءات إلى ثمانية انتصارات تحققت لليابان في 11 مباراة، حقق فيها العراق الفوز مرة واحدة، وتعادلين.

ومن المرجح أن يجري مدرب منتخب العرق، الإسباني خيسوس كاساس، تغييرات جوهرية على خط الدفاع، حيث يتوقع أن يشرك زيد تحسين وريبين سولاقا، بدلاً عن سعد ناطق وعلي عدنان، وذلك بعد أن أظهرت مباراة إندونيسيا ثغرات دفاعية واضحة.

كما يراهن كاساس على أداء فني مميز للاعب أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، ولاعب وواتفورد الإنجليزي علي الحمادي، وذلك لتعزيز فاعلية الهجوم، إلى جانب المتألق مهند علي. ورغم المعاناة الكبيرة لليابان أمام فيتنام، إلا أن مدرب اليابان، هاجيمي مورياسو، أشاد بنجومه، ومعظمهم يلعبون لأندية أوروبية، وقال إن تركيزهم نجح في الخروج بفوز مثير في الجولة الأولى، وإنهم على استعداد لتقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز على العراق.

وضمن المجموعة عينها، تلتقي فيتنام وإندونيسيا على استاد عبدالله بن خليفة، وتبدو فيتنام أقرب لتحقيق الفوز، قياساً بما قدمه أمام اليابان. وعن المجموعة الثالثة، يلتقي اليوم أيضاً المنتخب الإيراني في لقاء سهل أمام هونغ كونغ، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل.

تصريحات صحافية وراء مغادرة دانيلو السعيد بعثة العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية، منها «الفرات نيوز»، عن أن اللاعب دانيلو السعيد، المحترف في فريق ساندفيورد النرويجي، غادر بعثة منتخب العراق المشارك في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، وذلك احتجاجاً على تصريحات أدلى بها مدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس.

ورغم محاولات قام بها رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، ونائبه يونس محمود، لإقناع اللاعب بالاستمرار مع منتخب العراق في البطولة القارية، إلا أن دانيلو السعيد أصر على قراره، وغادر قطر بالفعل عائداً إلى النرويج.

ويعود سبب الخلاف بين اللاعب ومدربه إلى عدم إشراكه في لقاء إندونيسيا، الذي فاز فيه العراق بنتيجة (3-1)، حيث كان اللاعب يُمني النفس بالمشاركة، لكن المدرب رد على ذلك في تصريحات صحافية عقب المباراة، أكد فيها أنه «ليس مضطراً لإشراك أي لاعب، فقط لأنه يملك قيمة سوقية عالية، أو سيرة ذاتية مميزة، بقدر ما يهمه الأسلوب التكتيكي الذي يراه مناسباً». وكان السعيد، المنتقل إلى ساندفيورد مقابل 1.5 مليون دولار، حمل ألوان العراق في مباراتي الأردن وقطر في بطولة الأردن الودية في أكتوبر الماضي، واللقاء الودي مع كوريا الجنوبية قبل انطلاق البطولة.

وقبل لقاء اليابان، اليوم، قال كاساس «منتخب العراق لن ينشغل بأي شيء آخر، التركيز كله ينصب على مباراة اليابان».