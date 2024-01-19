فينيسيوس يثير غضب سيميوني بعد هدف ريال مدريد القاتل في كأس الملك.. فيديو

أثار الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، غضب دييجو سيميوني المدير المدير لنادي أتلتيكو مدريد، في المباراة الجارية بينهما الآن.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو في ملعبه، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا في نسخته الجارية.

وفي الدقيقة الـ 40، نجح صامويل لينو من تسجيل هدف أول لصالح أتلتيكو مدريد، ليتقدم لصالح أصحاب الأرض على ريال مدريد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد كرة ثابتة من لوكا مودريتش، ليفشل أوبلاك في التصدي لها ويسجلها في شباكه، ليتقدم ريال مدريد بالنيران الصديقة.

وفي الشوط الثاني، عاد أتلتيكو ليتقدم من جديد عن طريق موراتا، قبل أن يسجل خوسيلو هدفًا قاتلًا لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ 82.

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وبعد هدف تعادل ريال مدريد، احتفل فينيسيوس بطريقة هيستيرية أمام مدرجات جماهير أتلتيكو مدريد، للثأر من الهتافات العنصرية والساخرة التي تعرض لها.

وهو ما أثار غضب دييجو سيميوني مدرب أصحاب الديار، لينفعل ويثور في وجه حكم المباراة، الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه، ضمن حزمة من البطاقات الصفراء التي رفعها الحكم أثناء المباراة، ووصلت لـ 9 بطاقات للاعبين في أرض الملعب فقط.