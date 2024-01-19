الامارات | مصر تفشل في الفوز للمرة الثانية.. "الفراعنة" ينجو من الخسارة أمام غانا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 2-2، مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الغاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

خرج محمد صلاح مصاباً قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم منتخب غانا بالهدف الأول عن طريق محمد قدوس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأدرك هدف التعادل لمصر عمر مرموش في الدقيقة 69.

وعادت غاناً مجدداً عن طريق نجمها قدوس من تسجيل الهدث الثاني في الدقيقة 71، لكن مصطفى محمد تعادل لـ"الفراعنة" في الدقيقة 74.

ورفعت مصر رصيدها إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتاً، بعدما فشل الفريق في الفوز للمرة الثانية بتعادله في الجولة الأولى أمام موزمبيق، بينما حصلت غانا على أول نقطة في المركز الأخير.