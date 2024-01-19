"هو ليه خرج من نفسه؟".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح: زعلان عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، رسالة قوية لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني بعد خروجه من مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر أمس الخميس مع نظيره غانا في ثاني جولات دور المجموعات كأس أمم إفريقيا، بهدفين مقابل هدفين.

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار": "الجميع يعلم مدى حبي لمحمد صلاح وزعلان من طريقة الخروج أمام منتخب غانا".

أضاف: "كنت أتمنى أن أشعر بأن محمد صلاح متمسك بالبقاء في الملعب، هو ليه خرج من نفسه مش المفروض ينتظر الجهاز الطبي يقوم بالنزول للملعب".

أضاف: "أي حد يخرج من الملعب لازم الطبيب يشوفه من أجل الاطمئنان وعمل اختبار له، وصلاح المفروض الناس وضعت عليه آمال كبيرة من أجل تحقيق أمم إفريقيا ولازم يمتلك روح أكبر من كدا مع منتخب مصر".

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