كأس الأمم الأفريقية.. السنغال تتخطى عقبة الكاميرن بثلاثية وتتأهل رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت المباراة جيدة من جانب المنتخب السنغالي الذي سيطر على مجريات اللعب وضغط هجوميا، بينما لم يظهر المنتخب الكاميروني بالشكل المتوقع.

وتقدم منتخب السنغال بالهدف الأول عن طريق إسماعيل سار في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق الحبيب ديالو في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

وقلص منتخب الكاميرون النتيجة بالهدف الأول عن طريق تشارلز كاستيليتو في الدقيقة 83، واختتم أهداف منتخب السنغال ساديو ماني في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة وضمن التأهل بشكل رسمي، بينما توقف رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وصعب موقفه.