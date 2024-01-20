بمشاركة 120 لاعبا من مختلف دول العالم.. 7جولات لمحترفي الجولف بالسخنة والقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ملاعب نادى جولف السخنة بمدينة العين السخنة أول جولات البطولات الدولية التى يستضيفها اتحاد الجولف بالتعاون مع نادى جولف السخنة ضمن برنامج تطوير وتنمية اللعبة وتنشيط سياحة الجولف المصرية.

وتنطلق الجولة يوم الاثنين المقبل بمنافسات بطولة برو جولف تور الدولية للمحترفين بمشاركة 120 لاعبا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم منها ثلاثة دول عربية هى مصر البلد المضيف والسعودية وتونس بالإضافة الى المانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا والنمسا وبولندا والمجر وويلز وسلوفينيا وسلوفاكيا وسويسرا والدنمارك وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا والسويد .

ويمثل مصر فى الجولتين الأولى والثانية من البطولة ثنائى المنتخب الوطنى عيسى ابو العلا ودين نعيم وذلك ضمن إطار استعدادات اللاعبين للمشاركة فى بطولة إفريقيا الاولى للهواة المقرر إقامتها فى جنوب افريقيا فى فبراير المقبل.

وتقام الجولة الثانية من بطولة برو جولف تور بنادى جولف السخنة ايضا فى الفترة من 28 : 30 يناير الجارى.

وتشهد مصر استضافة 7 جولات دولية للجولف للمحترفين حتى الان اربع منها فى منافسات برو جولف تور وثلاث من منافسات البس تور موزعة ما بين نادى جولف السخنة بالعين السخنة ونادييى جولف نيو جيزة واليجريا بالقاهرة حتى منتصف مارس المقبل.

ومن المنتظر قيام اتحاد الجولف بالدفع بعدد من اللاعبين الصاعدين لاجل اكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك باللاعبين المحترفين المشاركين فى تلك الجولات.