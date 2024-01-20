الامارات | قد لا يشارك مجدداً في كأس إفريقيا.. اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الكرة المصري عن مدة غياب نجم الفريق محمد صلاح عن المباريات عقب إصابته أمام غانا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وذكر الاتحاد على حسابه في منصة إكس أنه: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وأصبح نجم ليفربول مهدداً بعدما المشاركة مجدداً في النسخة الحالية من البطولة القارية في حال عدم تأهل المنتخب المصري إلى ثمن النهائي.