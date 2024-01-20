موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في أمم أفريقيا ..والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب الجزائر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه جمال بلماضي نظيره منتخب بوركينا فاسو عصراليوم السبت على إستاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2024.

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موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

ويلتقي محاربي الصحراء بمنتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تنقل قناة “ beIN Sports HD 1 Max ” أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا وذلك بتعليق حفيظ دراجي .

حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ويعاونه كل من سوروبورسات من ليزوتو كحكم مساعد أول، والحكم مونتينجرو كحكم مساعد ثان، والحكم الإثيوبي باملاك تيسيم كحكم رابع ويشرف الحكم الأنطولي جيزلان على غرفة الفار.