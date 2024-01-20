موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره كريستال بالاس، عصر اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أرسنال وكريستال بالاس على ملعب الإمارات في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

وتذاع مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس عصر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ترتيب الدوري الانجليزي

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- آرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينغهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط