فيتوريا يستقر على بديل محمد صلاح مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بكأس أمم أفريقيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على بديل الدولي محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة أمام الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة فيتوريا لملاقاة نظيره الرأس الأخضر الأثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدرس فيتوريا بقوة الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في تشكيل منتخب مصر الأساسي بديلا لصلاح أمام الرأس الأخضر.

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وقال ليفربول في بيان رسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس” :” الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم تحديثًا بشأن حيث أكد بيان صادر أن مهاجم الريدز يعاني من شد عضلي في الخلفية”.

وتابع البيان” تم استبدال صلاح في الشوط الأول من تعادل منتخب بلاده مع غانا بثنائية لكلٍ منهما، في كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، وخضع منذ ذلك الحين للفحص الطبي”.