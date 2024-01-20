كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة مباراة تنزانيا وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب تنزانيا نظيره زامبيا، في السابعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا للكمبيوتر العملاق Opta، من المتوقع أن تحقق زامبيا الفوز بنسبة 45.8%، إذ أنها المرشحة الأوفر حظا لهذه المواجهة والأقرب لحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويشارك المنتخبان في البطولة ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، برصيد 1 نقطة، فيما يتذيل منتخب تنزانيا المجموعة، دون نقاط.