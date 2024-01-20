"شخص أخبرهم برحيل المجلس".. متحدث الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرقلة المفاوضات مع لشبونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، مفاجأة بشأن تعثر المفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، لتقسيط غرامة الاتحاد الدولي قبل دفعها كاملة ورفع القيد بشكل رسمي.

قال أحمد سالم في لقاء تلفزيوني عبر القناة الفضائية المصرية: "وصل إلينا إفادة برفع القيد في أزمة سبورتينج لشبونة ومساعدي فيريرا، وسدد 2 مليون و750 ألف دولار خلال الفترة الماضي لحل أزمات حظر القيد".

أضاف: "أحد الأشخاص من مصر أرسل إلى نادي سبورتينج لشبونة خطابات لعرقلة اتفاق الزمالك معهم ورفض تقسيط الغرامة، وأخبرهم أن هناك قضية يوم 14 ستتسبب في رحيل المجلس، ولشبونة أبلغنا بهذا الأمر".

أكمل: "معتمد جمال قائم بأعمال المدير الفني في الوقت الحالي، وخلال الأسبوع المقبل سيكون هناك خارطة طريق لفرق الكرة سواء الفريق الأول أو فرق الناشئين".

أتم تصريحاته: "معروض علينا سير ذاتية كثيرة لمدربين أجانب وأيضا لاعبين يريدون الانضمام إلى الفريق نظرا لتحسن الصورة الذهنية عن الزمالك بعد سداد الغرامات".