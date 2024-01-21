الامارات | الأسطورة دروغبا يحلم بتتويج "الأفيال" بلقب كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم السابق، ديديه دروغبا أنه يحلم برؤية منتخب بلاده يتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها بلاده.

قال، دروجبا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد: "كأس أمم أفريقيا هي احتفال بكرة القدم الأفريقية. بالطبع، آمل أن تُتوج كوت ديفوار باللقب... سنكافح، نحن في ديارنا، علينا أن نظهر أنه لا يمكننا استضافة المنافسة فحسب، بل يمكننا أيضًا تقديم أداء رائع".

أَضاف مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق :"كوت ديفوار تتحمل مسؤولياتها، وجميع المنتخبات الموجودة هنا تستحق أن تكون هنا، ولديها فرصها. الأمر متروك لنا للتأكد من احترامها، ولكن بشكل خاص لإظهار أننا قادرون على الوقوف في وجه هذه المنتخبات".

وتحدث دروغبا عن المباراة الأخيرة التي تنتظر كوت ديفوار في دور المجموعات، أمام غينيا الاستوائية المقرر إقامتها غدا الاثنين، وقال : "سيكون احتفال بكرة القدم الإفريقية مع منتخب غينيا الاستوائية الذي يتطور كل عام. نحن سعداء بوجودهم هنا، لقد رأيت أنهم فازوا بمباراتهم أمام غينيا بيساو، مبروك لهم لكن الأمر سيكون صعبا أمام كوت ديفوار".

ووجه أسطورة الكرة الإيفوارية رسالة إلى جيل الشباب الذي يحلم بالسير على خطاه :"يجب أن نحلم ونمنح أنفسنا الوسائل لتحقيق أحلامنا. ويجب علينا أيضا أن نعطي أنفسنا عدة خيارات. أعتقد أنه من المهم جدًا أن يكون لديك خلفية أكاديمية جيدة، وأن تدرس جيدًا في المدرسة، وأن يكون لديك قاعدة تعليمية جيدة تسمح لك بالقدرة على الاستجابة ومواجهة جميع التحديات، وتحديات الحياة بشكل عام ".