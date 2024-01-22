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الامارات | مانشيني يصدم جمهور "الأخضر".. السعودية ليست مرشحة للفوز بكأس آسيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، أن فريقه ليس مرشحاً للفوز بلقب كأس أمم آسيا.

أضاف مانشيني في تصريحات عقب نهاية مباراة المنتخب السعودي أمام قيرغيزستان: "منتخبات اليابان و إيران و أستراليا وكوريا الجنوبية هي المرشحة للمنافسة على اللقب، عطفاً على ما تتمتع هذه المنتخبات من إمكانيات عالية".

وعن مباراة قيرغيزستان، قال مانشيني إن اللاعبين أدوا بشكل أفضل عندما كانت المواجهة 11 ضد 11، لكن مع حالتي طرد في منتخب قيرغيزستان وجد أداء اللاعبين أكثر بطئاً.

وأشار مانشيني إلى أن لاعبي المنتخب السعودي قدموا مباراة جيدة في المجمل، والأهم هو تحقيق الفوز اليوم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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