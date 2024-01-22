الامارات | فريق من الهواة يطرد حامل لقب كأس فرنسا من البطولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرِّد تولوز من لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بخسارته المدوية أمام مضيفه روان من الهواة 11-12 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقت الأصلي الأحد في دور الـ32.

ووقع تولوز الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري باحتلاله المركز الرابع عشر بـ17 نقطة بعد 18 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن المركز السادس عشر المُهدّد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، في فخ روان الذي حقّق فوزاً تاريخياً.

وتأخّر تولوز بهدفٍ لعمر بيدزيكامي (16) لكنّه انتفض سريعاً بهدفين للسويسري فنسان سييرو (19 من ركلة جزاء) ويان غوبو (32)، قبل أن يُعادل فالنتان سانسون (43).

ووضع سفيان بوزموشة أصحاب الأرض في المقدّمة مجدداً، لكنّ الدنماركي غاسموس نيكولايسن أنقذ تولوز من الخسارة (90+2) فارضاً الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وابتسم الحظ لروان بتسجيله 11 ركلة ترجيحية قبل أن يُهدر التشيلي غابريال شواسو الركلة الـ12 لتولوز، فسجّل عبد الجليل سهلوني ركلة التأهّل إلى ثمن النهائي حيث ضرب موعدا مع موناكو.

وتأهّل ليل أيضا بفوزه على راسينغ كولومبس (هواة) 1-0 )، كما تغلّب ستراسبورغ على كليرمون فيران 3-1، فضرب الاول موعدا مع ليون، والثاني مع لوهافر الفائز على شاتورو (هواة) 1-0.

وفاز سوشو على ضيفه رينس 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2)، وسان برييست (هواة) على رومارانتان (هواة)، ويلتقي الاول في الدور المقبل مع رين الفائز على مرسيليا 9-8 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1)، والثاني مع فالنسيان من الدرجة الثانية.

وفي باقي مباريات ثمن النهائي، يلعب نيس مع فينييس-اولنوي (هواة) او مونبلييه، وباريس سان جرمان مع بريست.