عضو اتحاد الكرة عن سفر صلاح لليفربول: "أنا في سوهاج معرفش حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه غير متابع اتفاقية مسئولي الاتحاد مع ليفربول بشأن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا لخوض برنامج علاجي.

قال محمد أبو الوفا في لقاء تلفزيوني عبر قناة "دي إم سي": "الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح سوف تستغرق أسبوع ولكن لو العلاج في ليفربول أسرع يبقى الأصلح يتم العمل به".

أضاف: "ليس لدي أي فكرة عن بيان اتحاد الكرة الخاص بسفر محمد صلاح إلى ليفربول، لتلقي العلاج، ولكن لو صدر يبقى الاتحاد هو الأدرى بالأمور".

أوضح: "أنا متواجد في سوهاج حاليا، وليس لدي أي خلفية عن الاتفاق بين اتحاد الكرة ونادي ليفربول، ولكن بالتأكد هناك تواصل بين المسئولين المتواجدين في كوت ديفوار".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا، أكد خلاله سفر محمد صلاح إلى ليفربول عقب مواجهة المنتخب الوطني الليلة مع الرأس الاخضر في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لاستكمال العلاج هناك.

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