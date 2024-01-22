الامارات | محمد صلاح يجتمع مع لاعبين منتخب مصر بعد قرار مغادرة البطولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم المصري مغادرة محمد صلاح إلى بعثة المنتخب من أجل محاولة التعافي في نادي ليفربول وذلم بعد أن تأكد غياب اللاعب رسميًا عن مباراة الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الثالثة، بالإضافة للمباراة القادمة في دور الـ 16 حال تأهل الفراعنة، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويأتي ذلك بعدما تعرض قائد منتخب مصر، لإصابة في مباراة غانا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذكرت صحف مصرية نقلا عن مصادر في اتحاد الكرة المصري إن محمد صلاح عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في فندق الإقامة في حضور مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا، بعدما تم الإعلان عن مغادرته لمعسكر المنتخب،

وأشار المصدر أن محمد صلاح قال للاعبين إنه حاليًا يقع على كاهلهم مسؤولية تحسين الصورة، وأن الفريق يستطيع تحقيق ذلك.

واستشهد صلاح في حديثه بالمواقف الصعبة التي مر بها منتخب مصر في بطولتي كأس أمم إفريقيا 2017 و2021 بعدما كان هناك تعثر في البداية ومن ثم استعاد المنتخب توازنه.

وقال محمد صلاح: "إن الانتقاد الجماهيري والإعلامي أمر طبيعي في ظل إخفاق الفراعنة في مباراتي موزمبيق وغانا، خاصة من ناحية الأداء؛ مؤكدًا بأن كل هذا الانتقاد سيتحول لإشادة لكل اللاعبين حال تحقيق الفوز على كاب فيردي والتأهل وتقديم أداء جيد".

ويبحث المنتخب المصري وجماهيره عن الفوز المباراة الحاسمة الإثنين أمام الرأس الأخضر، والتي أصبح الفراعنة مُطالبين بتحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك، من أجل مواصلة مشوارهم في كأس أمم إفريقيا 2023.