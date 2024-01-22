تغطية اليوم العاشر: مباريات الحسم وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لليوم العاشر، حيث تقام مباراتين في السابعة مساء، غينيا بيساو يواجه نيجريا، وغينيا الاستوائية يواجه ساحل العاج، وفي العاشر مساء تقام مباراة موزمبيق وغانا، والرأس الأخضر ومنتخب مصر.وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم..

"فأل حسن".. تعرف على أبرز نتائج المنتخب المصري بالزي الأبيض في بطولة كأس الأمم الأفريقية

يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

5 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي

ينتظر الجماهير المصرية بمختلف انتمئاتها مشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصر، مع الرأس الأخضر التي تقام اليوم الإثنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الكاميرون وجامبيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب الكاميروني لملاقاة نظيره منتخب جامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني مصاب قبل مواجهة كاب فيردي (صور)

قام محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصري بتلبية أمنية طفل فلسطيني مصاب، قبل مواجهة الفراعنة مع كاب فيردي اليوم.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لضمان الصدارة.. تعرف على موعد مباراة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب السنغالي لملاقاة نظيره منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصر أمام الرأس الأخضر لتجنب رقم سلبي لم يحدث منذ أكثر من 30 عاماً في كأس الأمم الأفريقية

يلاقي المنتخب المصري نطيره منتخب الرأس الأخضر اليوم، في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بالتفاصيل.. ماذا حدث بين اتحاد الكرة ونادي ليفربول في الساعات الأخيرة قبل مغادرة صلاح؟

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل ما حدث بشأن أزمة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب، والتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رقم تاريخي ينتظر المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يلاقي منتخب الرأس الأخضر " كاب فيردي"، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ده مش منتخب حد".. أحمد حسن يوجه رسالة قوية لـ "صلاح"

وجه أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني المصري السابق، رسالة قوية، قبل مباراة مصر وكاب فيردي المقرر لها اليوم في العاشرة ساء، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إتاحة مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانا في هذه الأماكن

يبحث متابعي كرة القدم والجمهور المصري بجميع انتماءاتهم، مشاهدة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي التي تقام اليوم الإثنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل مواجهة مصر.. نتائج منتخب الرأس الأخضر مع منتخبات شمال أفريقيا

يستعد منتخب الرأس الأخضر لمواجهة مصر اليوم الإثنين في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بديل صلاح وعودة فتوح.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي

يلتقي اليوم المنتخب الوطني المصري، مع نظيره كاب فيردي في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عضو اتحاد الكرة عن سفر صلاح لليفربول: "أنا في سوهاج معرفش حاجة"

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه غير متابع اتفاقية مسئولي الاتحاد مع ليفربول بشأن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا لخوض برنامج علاجي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)