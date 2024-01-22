خالد الدرندلي: لاعبو المنتخب على قدر المسؤولية.. وصلاح سيدعم اللاعبين الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في كوت ديفوار خالد الدرندلي، عن الموقف النهائي لنجم الفريق محمد صلاح من حضور مباراة اليوم، بعد الإعلان عن عودته إلى ليفربول لاستكمال رحلته العلاجية هناك.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

وقال الدرندلي: " صلاح مستمر لدعم الفريق خلال مباراة اليوم، وقام بعقد جلسة مع لاعبي الفريق بالأمس لتحفيزهم".

وأكد: " كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسؤلية والخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، ولديهم إصرار كبير لحصد نقاط المباراة، لتعويض اللقائيين السابقين".

وأضاف:" المنتخب المصري يملك جهاز طبي على أعلى مستوى، ولا يقل عن أي جهاز طبي على مستوى العالم، والدكتور محمد أبو العلا يقوم بواجبه على أكمل وجه، سواء مع صلاح أو مع كل لاعبي المنتخب".

وتابع:" لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، وسوف نسعد المصريين خلال هذه البطولة".

وواصل:" لا نخلق أعذاراً للاعبي المنتخب، ولكن البطولة شهدت الكثير من المفاجأت منذ بدايتها، ونتائج معطم الفرق العربية مثل تونس، الجزائر والمغرب غير متوقعة".

واختتم الدرندلي تصريحاته:" الجميع داخل الفريق يحب أحمد حجازي ويقدره ونعتمد عليه كثيرا خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الشناوي والنني أيضاً، وسوف نكون على قدر المسؤولية لإسعاد المصريين".