بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت اليوم كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - من أكثر ما يهتم به مشجعي ومتابعي كرة القدم الان هو القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الأمم الإفريقية 2024، حيث أنه سوف يتم إقامة مباراة هامة في مشوار منتخب مصر وتحدد تأهله في دور الـ16 من البطولة، ويجب ان يفوز بها على خصمه، كاب فيردي او الرأس الأخضر، وذلك بعد ان تعادل في آخر مبارياته في البطولة الأولى 2 هدف مقابل 2 هدف في مباراته مع الموزمبيق، والأخيرة بنفس النتيجة مع غانا.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت اليوم

مباراة منتخب مصر وكاب فيردى تقام فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وكاب فيردي اليوم الاثنين فى كأس الأمم الأفريقية.

بدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وتعادل 2/2، ثم التقى مع غانا وتعادل بهدفين لكل فريق على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر اليوم الاثنين

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر والرأس الأخضر عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الأفريقية

وهناك 10 قنوات مفتوحة مجانية ستنقل مباراة مصر وكاب فيردي في المباراة المقررة في العاشرة مساء الاثنين المقبل، إذ يمكن للجماهير المصرية والأفريقية وعشاق المنتخب الوطني، مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

1- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

2- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

4- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

5- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.