يلا شوت الآن بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية على قدم وساق مواجهة منتخب مصر ونظيره كاب فيردي «الرأس الأخضر» بكأس الأمم الأفريقية، في ثالث مواجهات الفراعنة بالنسخة 34 من البطولة، التي تقام بكوت ديفوار، والتي يبحث خلالها المنتخب الوطني عن فوز أول بهذه النسخة.

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم

نشرت شبكة الاحصائيات العالمية أوبتا تقريرا مطولا بالأرقام عن المباراة المرتقبة اليوم الإثنين، والتي تجمع منتخب مصر الوطني وكاب فيردي في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بأمم إفريقيا.

وتناول التقرير نسب فوز كل منتخب في تلك المباراة المرتقبة، حيث توقعت الشبكة من خلال تقريرها فوز مصر في مباراة اليوم بنسبة 62.5%، مقابل 14.8% فقط لكاب فيردي الذي لم يستفد بشكل كامل من الفوزين الأخيرين في الكان.

وستكون مباراة اليوم هي المواجهة الدولية الأولى بين كاب فيردي ومنتخب مصر، وأشار التقرير إلى أن المباراتين الوحيدتين لكاب فيردي ضد منتخبات شمال إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية انتهت بالتعادل 1-1 (أمام المغرب في 2013 وتونس في 2015).

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فيما تعادل منتخب مصر في 4 مباريات متتالية بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وأردف التقرير، إذا فشلت مصر في الفوز اليوم، ستكون المرة الأولى للفراعنة التي لا يحققون خلالها أي فوز في مبارياتهم الثلاث الأولى بالبطولة منذ نسخة 1990 (3 هزائم).

فيما سلطت الشبكة على بعض الأرقام لمنتخب مصر وكاب فيردي نرصدها في التالي:

1- تأهل منتخب كاب فيردي إلى الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا للمرة الثالثة (فعل ذلك أيضًا في 2013 و2021)، لكن هذه المرة الأولى التي يصعد خلالها في صدارة مجموعته.

2- تلقت شباك مصر 4 أهداف في أول مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2023، وهو أكثر مما استقبله مرمى الفراعنة في آخر 14 مباراة في دور المجموعات قبل النسخة الحالية.

3- سجل لكاب فيردي 5 لاعبين مختلفين في كأس الأمم الإفريقية 2023، وهو نفس عدد هدافيه خلال 3 نسخ (2013 و2015 و2021).

4- تفقد مصر لجهود محمد صلاح أمام كاب فيردي بسبب الإصابة، ما يعد خسارة مؤلمة لأن نجم ليفربول شارك بشكل مباشر في 61٪ من أهداف الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية منذ نسخة 2017 (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

5- سجل لاعبان من كاب فيردي يبلغان 33 عاما أو أكثر خلال الفوز 3-0 على موزمبيق، وهما بيبي (33) ورايان مينديز (34).. وبذلك أصبح كاب فيردي أول منتخب يحقق هذا الرقم في كأس الأمم الإفريقية خلال القرن الحالي.

6 - سجل مصطفى محمد في أول مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2023 ويمكن أن يصبح أول مصري يسجل في أول 3 مباريات بكأس الأمم الإفريقية منذ حسام حسن في نسخة 2000.