الامارات | أسوأ وصيف في إفريقيا طريقه سهل.. مصر تبتعد عن الكبار حتى نصف النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا بشق الأنفس بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويعد بطل إفريقيا 7 مرات أسوأ فريق يحتل المركز الثاني في نسخة 2023 كوت ديفوار بعدما لم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في مبارياته الثلاث أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحد هي 2-2.

ورغم ذلك قد يكون طريق "الفراعنة" سهلاً حتى نصف النهائي، إذ يخوض مباراته المقبلة أمام ثاني المجموعة السادسة، التي تضم كل من المغرب -ولكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في حال خسارته أمام زامبيا وتعادل الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

في المقابل سيواجه الكونغو الديمقراطية حال التعادل أو الفوز على تنزانيا مع خسارة زامبيا من المغرب، بينما يلعب مع زامبيا حال الفوز على المغرب مع انتصار الكونغو الديمقراطية بنتيجة أكبر على تنزانيا.

أما آخر الاحتمالات هي اللعب ضد تنزانيا حال الفوز على الكونغو الديمقراطية، وانتصار المغرب أمام زامبيا.

أما في حال تأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي سيلتقي مع الفائز من مباراة غينيا الاستوائية ضد أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الثالثة - الرابعة - الخامسة).