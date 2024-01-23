موعد مباراة تشيلسي وميدلزبره اليوم في كأس الرابطة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابة مساء اليوم الثلاثاء من أجل استقبال المباراة المرتقبة بين تشيلسي وميدلزبره في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بينما يأمل ميدلزبره تحقيق مفاجأة بإقصاء البلوز واقتناص بطاقة التأهل للنهائي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ميدلزبره بهدف دون رد على ملعب ريفرسايد ستديوم يوم 9 يناير الماضي، سجله اللاعب هايدن هاكني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

موعد مباراة تشيلسي وميدلزبره اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكلفت قنوات بي إن سبورت الرياضية المعلق جواد بدة بهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة.