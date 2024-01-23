"السنغال في الصدارة".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
فاز منتخب السنغال على نظيره غينيا بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.
وعلى الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على منافسه جامبيا بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة.
وبهذه النتائج، تأهل منتخب السنغالي متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، والكاميرون وصيفا برصيد 4 نقاط.
ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء دور المجموعات.
1.السنغال - 9 نقاط
2.الكاميرون - 4 نقاط
3.غينيا - 4 نقاط
4.جامبيا - دون نقاط
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