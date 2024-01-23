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"السنغال في الصدارة".. المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب السنغال على نظيره غينيا بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وعلى الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على منافسه جامبيا بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة.

وبهذه النتائج، تأهل منتخب السنغالي متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، والكاميرون وصيفا برصيد 4 نقاط.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء دور المجموعات.

1.السنغال - 9 نقاط

2.الكاميرون - 4 نقاط

3.غينيا - 4 نقاط

4.جامبيا - دون نقاط

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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