الامارات | 4 مقاعد متبقية في كأس إفريقيا.. تعرف على مواجهات دور الـ 16

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات دور المجموعات بإقامة 4 مباريات في المجموعتين الخامسة والسادسة بعدما تأهل رسمياً 12 منتخباً إلى دور الـ 16 بينما تبقى 4 مقاعد تتحدد اليوم الأربعاء.

ويترقب المنتخب المضيف كوت ديفوار موقفه من التأهل في انتظار فشل ثالث أحد فرق المجموعتين الخامسة أو السادسة من أجل تأهله، بينما غادر المنتخب الغاني البطولة رسمياً عقب نتائج المجموعتين الثالثة والرابعة بتأهل غينيا وموريتانيا.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16:

المجموعة الأولى (غينيا الاستوائية - نيجيريا)

المجموعة الثانية (كاب فيردي - مصر)

المجموعة الثالثة (السنغال - الكاميرون - غينيا)

المجموعة الرابعة (أنغولا - بوركينا فاسو - موريتانيا)

المجموعة الخامسة (مالي)

المجموعة السادسة (المغرب)

مواجهات دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا:

السبت 27 يناير

أنغولا × (ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة)

نيجيريا × الكاميرون

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا

مصر × ثاني المجموعة السادسة

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا

السنغال × (كوت ديفوار / ثالث المجموعة السادسة)

الثلاثاء 30 يناير

أول المجموعة الخامسة × بوركينا فاسو

أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة