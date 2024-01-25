محمد صلاح خارج أمم أفريقيا بشكل نهائي.. وفيتوريا يجهز الخطة البديلة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إعادة ترتيب أوراق الفراعنة في المعسكر المقام حاليا بمدينة أبيدجان قبل أن ينتقل إلى مدينة سان بيدرو من أجل خوض مواجهة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وكان المنتخب قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد معاناة شديدة، حيث كان دور المجموعات بمثابة عنق الزجاجة ولم يتذوق خلاله طعم الانتصار، إذ تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة(2-2)، لتنهال الانتقادات على اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما دفع فيتوريا إلى الاجتماع مع معاونيه للوصول إلى حلول للأزمات التي تواجه الفراعنة سواء على المستوى الدفاعي أو حراسة المرمى.

وأنهى المنتخب مرحلة المجموعات بمجموعة ضربات موجعة أبرزها غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف أنهت فرصة استمراره في البطولة، ليتم التنسيق مع النادي الأهلي بشأن سفره إلى ألمانيا لبدء مرحلة التأهيل والتعافي، وكانت الضربة الكبرى بإصابة النجم وقائد المنتخب محمد صلاح، الذي غادر أبيدجان أيضا وسافر إلى إنجلترا في الساعات الماضية بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية ليقرر الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا سفره إلى فريقه ليفربول لاستكمال علاجه على أمل اللحاق بالمنتخب في الأدوار النهائية حال تأهل الفراعنة.

وشهد اليوم الأخير لمحمد صلاح مع المنتخب تواجده مع الفريق خلال حفل العشاء الذي أقامه خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحرص اللاعبون على توديعه وتعهدوا له بالقتال في الأدوار الإقصائية وانتظار عودته للمشاركة مجددا وتحقيق حلم الفوز بالبطولة.

وفي هذا السياق، شرح بيب ليندرز، مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، ملابسات عودة محمد صلاح إلى إنجلترا، قاطعا معسكر الفراعنة بأمم إفريقيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا: "السبب الوحيد الذي جعل فريقنا الطبي وفريقهم الطبي (منتخب مصر) يقرر عودة صلاح هو منحه أفضل فرصة ممكنة للاستعداد للنهائي".

وأضاف: "هناك تمزق في العضلة الخلفية.. سيستغرق الأمر من 3 إلى 4 أسابيع. إذا سارت الأمور بسلاسة، وتعمل الفرق الطبية معا وعلى اتصال وثيق".

وعن انتقاد صلاح في مصر، تابع ليندرز: "الشخص الذي لا يجب أن تشك أبدا في التزامه هو محمد صلاح، لم أقابل أبدا إنسانا أكثر التزاما بمسيرته الاحترافية منه".

واختتم: "أعرف أن منتخب مصر محبط من خسارة صلاح، ونحن محبطون أيضا من أجله".

وتعني تصريحات بيب ليندرز أن صلاح خارج بطولة كأس الأمم الإفريقية تماما، حيث إن النهائي سيقام يوم 11 فبراير المقبل، أي بعد 3 أسابيع تقريبا.