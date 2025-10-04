غلق منزل عبد الحليم حافظ وحرمان جمهوره من زيارته بعد أزمة فرض الرسوم.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - قررت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، غلق منزله في حي الزمالك الشهير بالقاهرة، في تطور مفاجئ، بعد ساعاتٍ قليلة، من الإعلان عن فرض رسوم مقابل الزيارة، لأول مرة منذ رحيله عام 1977، الأمر الذي سبب استياءً بين قطاع من المُحبين.

فرض رسوم لزيارة منزل عبد الحليم حافظ

وبدأت الأزمة، عندما أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ، عصر اليوم السبت، عن احتمالية فرض رسوم بسيطة مقابل الزيارة، اعتباراً من الأسابيع القليلة المُقبلة، لاسيما وأن الأسرة تعتزم تطبيق وسائل حجز متطورة، لتسهيل الأمر أمام الجمهور من الوطن العربي، إذ هناك نية، لإطلاق موقع إلكتروني وتطبيق للحجز من خلاله، فيما ستُفرض رسوم أخرى مقابل تصوير أي محتوى مصور.

أسباب فرض رسوم لزيارة منزل العندليب

وأرجعت أسرة "العندليب" أسباب فرض رسوم أمام الجمهور لأول مرة منذ رحيله، إلى الرغبة في الحفاظ على المكان، وعمل صيانات دورية، وتعيين موظفين في شكلٍ أقرب إلى المُرشدين، لمرافقة الزوار، وشرح التفاصيل كافة داخل المنزل، فضلاً عن تعيين فريق لتولي مسؤولية الصفحة الرسمية للمنزل على "فيسبوك" وكذلك تطوير الموقع والتطبيق الإلكتروني.

وأشارت الأسرة إلى عدم قدرتها على تلقي العديد من طلبات الزيارة من قبل المحبين واستقبال مكالماتهم الهاتفية، مُعتبرين إياها بأنها "تفوق" قدراتهم، لاسيما وسط انشغالهم بأعمالهم الأخرى.

غضب بين الجمهور بعد قرار فرض رسوم

وتسبب قرار فرض رسوم في استياء بين قطاع من الجمهور، إذ وصل الأمر لحدّ الانتقادات الحادة، معتبرين أنّ ذلك الأمر، بمثابة استغلال لمحبة الجمهور لـ"العندليب"، ولا يجب الحصول على أموال مقابل الزيارة، فيما بررت الأسرة موقفها بأنّ الأمر ليس الهدف منه جني الأموال، بينما توفير موارد للحفاظ على المكان، حيث إنّ الأسرة كانت تُنفق من ميزانيتها الخاصة طوال العقود الماضية، علاوة على أنّ زيارة منازل الفنانين الراحلين حول العالم، تتم مقابل رسوم مادية، إذ أن الأمر ليس غريباً، كما يزعم البعض.

فرض رسوم لزيارة منزل عبد الحليم حافظ- الصورة من الحساب الرسمي لمنزل الفنان الراحل بالفيسبوك

قرار مفاجئ من أسرة عبد الحليم حافظ

وشهدت تلك الأزمة، تطورات كبيرة ومفاجئة في ساعاتٍ قليلة، عادت الأسرة لتُعلن عن وقف استقبال أي زيارات، اعتباراً من غدٍ الأحد، وإنهاء أي عملية حجز كان مُرتباً لها حتى منتصف نوفمبر المقبل، إذ جرى اتخاذ هذا القرار، بعد الانتقادات التي وُجهت لهم، بعد الإعلان عن فرض رسوم.

وكتبت الصفحة الرسمية للمنزل، على "فيسبوك"، "منزل حليم مغلق للأبد ونهائياً، ولن يتم فتحه مرة أخرى، إلا في ذكرى وفاته فقط مجاناً للعدد الذي يتحمله المنزل، أي حد عمل حجز وعنده موعد ابتداءً من غدٍ فهو ملغي بعتذر لكم، كده كده اللي بيحب حليم هيفضل يحبه وأعداءه هيفضلوا حاقدين عليه حتى آخر الزمن، وفتح البيت أو غلقه مش هيأثر على حب الناس في شيء".

وقررت أسرة عبد الحليم حافظ، غلق الصفحة الرسمية للمنزل على "فيسبوك"، بالتزامن مع تصاعد الأزمة المفاجئ، وربما يتم التراجع عن تلك القرارات المفاجئة خلال الساعات المُقبلة، لاسيما وأنّ المنزل كان مفتوحاً أمام الجمهور منذ قرابة 50 عاماً.

الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ على فيسبوك

حقيقة بيع منزل عبد الحليم حافظ

الجدير بالذكر أن أسرة عبد الحليم حافظ تعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ترددت أنباء تفيد بيع المنزل لرجل أعمال شهير، لكن الأسرة نفت هذا الخبر وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، وقالت إن المنزل سيظل دائماً مفتوحاً لمحبي وعشاق الفنان الراحل.



