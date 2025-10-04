مدير عام قوات الشرطة يتفقد سير العمل بجوازات البحر الأحمر ويشيد بآداء منسوبيها في تقديم الخدمات الهجرية للمواطنين

أكد الفريق أول شرطة حقوقي/ أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة أهمية نشر الخدمات الهجرية بجميع مراكزاز مراكز الخدمة بالولايات تسهيلاً وتبسيطاً للإجراءات وتطويراً وتجويداً للأداء، مؤكداً التزام رئاسة قوات الشرطة بدعم خطط وبرامج الإدارة العامة للجوازات والهجرة الهادفة إلى تحديث وترقية العمل الهجري بالبلاد.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لإدارة جوازات ولاية البحر الأحمر بحضور الفريق شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني واللواء شرطة/ عبد المحمود العوض علي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة ومدراء الإدارات والدوائر.

مثمناً دور منسوبي الجوازات الذين بذلوا جهوداً مقدرة في إنجاز متطلبات تقديم خدمات هجرية متميزة للمواطنين خاصة خلال فترة الحرب، وتمكنهم من استعادة قاعدة البيانات الخاصة بأعمال الجوازات والسجل المدني والحفاظ على الهوية القومية وهيبة الدولة بعد أن تعرضت مقار المراكز الهجرية للدمار بواسطة المليشيا المتمردة.

مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد دعماً متواصلاً وتطوراً كبيراً في تأهيل بيئة العمل بالمراكز الهجرية بما يحقق الرضا الوظيفي ورضا متلقي الخدمة والسعي لتحقيق راحة المواطنين وتوفير الخدمات الهجرية اللازمة بمواقع إقامتهم وبإدخال أحدث النظم التقنية في أعمال الجوازات والهجرة لمزيد من المواكبة.

وأشار إلى أن منسوبي الجوازات والهجرة وبما يمتلكوه من خبرات تراكمية في العمل الهجري قادرون على المحافظة على هذا المستوى المتميز من الأداء في تسهيل وسرعة استخراج جوازات السفر للمواطنين بالداخل والخارج.

رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني أشار إلى الدور المتعاظم الذي قام به منسوبو الجوازات في استعادة نظم البيانات الخاصة بالجوازات، فضلاً عن جهودهم في استخراج جوازات السفر للمواطنين في ظروف بالغة التعقيد بسبب تدمير المليشيا المتمردة للأجهزة والمعدات الخاصة بعمل الجوازات، ورغم ذلك تم استخراج كافة جوازات المواطنين بغرض السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج.

مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أشاد باهتمام رئاسة قوات الشرطة ووقوفها على سير العمل بالجوازات والذى يتم وفق الخطط الموضوعة، مؤكداً الاهتمام بتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين الهجرية في كافة منافذ الخدمة بالبلاد.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن السيد مدير عام قوات الشرطة تفقد مطار بورتسودان الدولي، وقف خلال الزيارة على سير الأداء وبيئة العمل بالمكاتب الإدارية الخاصة بالجوازات وطيران الشرطة بحضور الأستاذ/ عثمان العوض الصديق مدير المطارات الولائية والأستاذ/ يحيى أحمد محمد مدير مطار بورتسودان الدولي.

سونا