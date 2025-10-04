ماذا قال نتانياهو في أول تعليق على قبول حماس خطة ترامب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: في أول تعليق له على موقف حماس من قبول خطة السلام وإنهاء الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري". وتوجه بالشكر للرئيس ترامب "على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة".

وأكد نتانياهو أن "حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترامب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط".

كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يأمل أن يتمكن من الإعلان عن عودة بقية الأسرى في غزة خلال عيد العرش خلال خطابه يوم السبت. وقال "نحن على وشك تحقيق إنجاز عظيم للغاية". وجاء خطاب نتانياهو بعد وقت قصير من رد حماس على اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

موقف بن غفير وسموتريتش

وقبل الخطاب، استدعى نتانياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفي أعقاب الاجتماع، أصدر بن غفير بيانا قال فيه إنه إذا استمرت حماس في الوجود فسوف يترك الحكومة، ولكن فقط بعد إطلاق سراح جميع الرهائن.

إلى جانب الهدف المهم المتمثل في تحرير الرهائن، فإن الهدف الرئيسي للحرب، والذي انبثق من 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي نفذتها حماس، هو منع بقاء منظمة حماس. يجب القضاء عليها، كما قال.

وأضاف سموتريتش أن "قرار رئيس الوزراء بوقف الهجوم على غزة وإجراء مفاوضات لأول مرة بعيدا عن إطلاق النار هو خطأ فادح".

"إنها وصفة أكيدة لإضاعة الوقت من جانب حماس والتآكل المتزايد للموقف الإسرائيلي، سواء فيما يتصل بإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة خلال 72 ساعة أو فيما يتصل بالهدف المركزي للحرب المتمثل في القضاء على حماس ونزع سلاح غزة بالكامل".