انطلاق حفل ملكة جمال لبنان 2025.. هيلدا خليفة مقدمة الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025. وستتولى مقدمة البرامج هيلدا خليفة تقديم الحفل الذي تنقله مباشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مباشرة وتحييه النجمة نانسي عجرم حيث ستتبارى 16 مشتركة لاختيار واحدة منهن في نهايته وتتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2025. وظهرت المتباريات في الإطلالة الأولى بفساتين باللون الذهبي ثم جاءت إطلالتهن الثانية بملابس البحر. وتشارك ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا في لجنة التحكيم.

أسماء وصور المشتركات بحفل ملكة جمال لبنان 2025

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ ملكة جمال لبنان عبر حسابها على إنستغرام أسماء وصور المشتركات الـ 16 بانتظار تتويج واحدة منهن في نهاية الحفل الضخم الذي سيتم بعد قليل وستقدمه مقدمة البرامج هيلدا خليفة وتحييه النجمة نانسي عجرم، حيث سيكون للمشتركات أكثر من إطلالة في الحفل بملابس السهرة وملابس البحر وغيرهما حيث يتم تقييمهن على إطلالاتهن الجمالية بالاضافة لثقافتهن وإجاباتهن على الأسئلة التي تطرح عليهن من قبل أعضاء لجنة التحكيم.

والمشتركات هنّ: ساندي عيد، كارلا دحداح، نتالي بيشاني، سارة سماحة، ماريلين يمين، المغنية جينفير الهاشم، إنغريد فيغازان، نور كرم، ماري جو درويش، المغنية أدريانا دياب، عارضة الأزياء كلوي خليفة، المهندسة ياسمينا حلبي، آية فخر، بيرلا حرب، سيلين زغيب وكريستي منينة.

وتتألف لجنة التحكيم من: النائب بولا يعقوبيان، خبير التجميل بسام فتوح، المصمم نيكولا جبران، ملكة جمال لبنان 2015 فاليري ابو شقرا، ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا، عارضة الازياء ريم السعيدي، وزيرة السياحة تمارا الزين، الموسيقي إبراهيم معلوف.

View this post on Instagram A post shared by MLFC (@misslebanonfanclub)

مشاريع ومؤتمرات بانتظار الملكة الفائزة

بعد قليل، ستسلم ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا التاج الذي حملته على مدى عام للملكة الفائزة الجديدة التي ستكمل المهمة.

ولا يقتصر دور الملكة الفائزة على ظهورها بحفل ملكة جمال لبنان فقط إنما يشمل نواح كثيرة أخرى بعد تسلمها مهامها حيث ستمثل الفائزة باللقب بلدها لبنان في المحافل الدولية، من خلال مسابقتيْ ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون حيث ستُبرز وجه بلدها الجمالي والثقافي سواء من خلال الأزياء التراثية لبلدها التي ستطلّ بها أو إبراز خصائص بلدها والتحدث عنها للتعريف بها.

كذلك ستكون الملكة الفائزة مسؤولة عن تنفيذ المشروع الذي ستطلقه في الحفل وهي العادة التي درجت عليها جميع الملكات حيث تطلق الملكة الفائزة كل عام المشروع الذي ستتبناه وتعمل عليه مدة ولايتها، سواء مشاريع إنسانية أو تربوية وغيرها من الأمور الحياتية التي تستلزم متابعة منها. كذلك يتم دعوة الملكة الفائزة للمشاركة في مؤتمرات ثقافية أو جمالية وحملات توعوية تمامًا كما حصل مع ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا التي عينت سفيرةً للصحة النفسية في لبنان بهدف زيادة الوعي بالصحة النفسية والمحافظة عليها. وندى كوسا هي أول من يتولى هذا المنصب في بلدها. والجدير بالذكر أن ندى هي معالجة نفسية واختصاصية بعلم النفس ولها مساهمات ومشاركات توعوية عدة في هذا المجال. لذلك وقع الاختيار عليها لأنها تحمل هذه الرسالة سواء من خلال اختصاصها وعملها الدؤوب في هذا المجال وأيضًا لأن القضية التي أطلقتها لدى فوزها بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 تمحورت حول الاهتمام بالصحة النفسية لاسيما لدى المرأة التي يجب أن تكون صحتها النفسية أولوية لديها. وهي بمنصبها الجديد، سيكون لها دور فعال أكثر في المجتمع اللبناني بالتشديد على نشر أهمية الوعي النفسي وتعزيز الصحة النفسية.

https://www.instagram.com/p/DKxHRQEo2_m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKxHRQEo2_m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKxHRQEo2_m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».