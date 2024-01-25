أرقام عبد الله الخيبري بعد تواجده بالتشكيل الرسمي مع الأخضر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أختار الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري، التواجد اساسيا في خط الدفاع، في اطار المباراة التى تجمع الاخضر بنظيره تايلاند بعد قليل، بمنافسات أمم آسيا.

ويلعب منتخب السعودية أمام نظيره التايلاندي، في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة العاصمة القطرية.

أرقام عبدالله الخبيري

ـ ولعب الخيبري مع العالمي أمام الوحدات الأردني، بقميص فريقه النصر، وخسر بهدفين لهدف.

ـ كما شارك في مركز الظهير الأيمن مع الأصفر ضد الخليج، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي، وحسمها النادي العاصمي بثنائية نظيفة.

ـ شارك بدورى روشن السعودي في 15 مباراة من أصل 19 استطاع ان يسجل هدف وحيد.

ـ تعد مباراة اليوم في بطولة كأس آسيا هى المشاركة الاولى للخبيري بالبطولة مع منتخب السعودية.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: الصقور - الخيبري - عون - البليهي - كادش

الوسط: الغامدي - مختار - سالم - غريب

الهجوم: عبدالله رديف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: الكسار - الربيعي - لاجامي - سعود - البريك - ريان حامد - ناصر - كنو - المالكي - عيد - حاجي - الشهري.

مباراة السعودية ضد تايلاند اليوم تعد " تحصيل حاصل " وذلك بعد حسم الصقور بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة، حيث يتربع على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من الفوز في أول جولتين على عمان وقيرغيزستان.

على الجانب الأخر حسم منتخب تايلاند بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بعد حصده 4 نقاط من أول جولتين، حيث فاز على قيرغيزستان في الجولة الأولى وتعادل مع عمان في الجولة الثانية ويحتل المركز الثاني في المجموعة يرصيد 4 نقاط.

موعد مباراة السعودية و تايلاند اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد تايلاند في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المواجهة عبر قنوات SSC1 HDبصوت المعلق حماد العنزي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، Alkass EXTRA One HDبصوت المعلق خالد الحدي، Abu Dhabi Sports Asia 1بصوت المعلق أحمد الحامد.