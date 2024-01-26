نجوم الوسط الفني ينعون العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الكثير من نجوم الوسط الفني في مصر، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق العامري فاروق، الذي وافته المنية منذ قليل.

وكتب الممثل أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي: " البقاء لله في وفاة الأخ الغالي الأستاذ العامري فاروق، كان نعم الشخص قمة في الاحترام والأدب، رحمة الله على الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان، نسألكم الفاتحة".

وقام أيضاً الممثل أحمد السعدني ينعى العامري فاروق عبر حسابه: " رحم الله الاستاذ العامري فاروق كان رجل في غاية الاحترام والرقي، خالص العزاء لصديقي هشام العامري وكل أفراد الأسرة، وكل عائلة النادي الأهلي التي فقدت أحد رجالها المخلصين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعاد نبيل الحلفاوي نشر نعى النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي قائلاً: " إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرته ومحبيه أنعم الله عليهم بالصبر والسكينة وللنادي الأهلي والساحة الرياضية".