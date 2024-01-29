بضربات الترجيح.. الكونغو تنهي أحلام "مصر" في بطولة أمم أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - صعد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة (8-7) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت مساء الأحد بدور الـ16 في النسخة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب محمد حمدي لاعب الفراعنة في الدقيقة 97 بالشوط الإضافي الأول.

وتأهل منتخب الكونغو بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ليضرب موعدًا مع غينيا يوم الجمعة المقبل بعد موقعة ماراثونية في ثمن النهائي.

بدأت المباراة بمحاولة خطيرة لمنتخب الكونغو بانطلاقة سريعة للجناح ميشاك إيليا الذي سدد فوق العارضة.

وأرسل أحمد فتوح كرة عرضية أبعدها دفاع الكونغو مع ضربة رأس من حمدي فتحي بجوار المرمى، وأضاع حجازي فرصة محققة بضربة رأس فوق العارضة بعد كرة عرضية متقنة من مروان عطية.

وصل منتخب مصر بمحاولة جديدة انتهت بتسديدة من النني اصطدمت بزميله مصطفى محمد، ووجه يوان ويسا مهاجم الكونغو تسديدة قوية اصطدمت بالحائط البشري من خلال خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وسجل منتخب الكونغو هدفًا من كرة عرضية اصطدمت بحجازي ووصلت إلى ميشاك إيليا الذي هز الشباك الخالية في الدقيقة 37، وسط اعتراضات من لاعبي الفراعنة على احتساب رمية تماس لصالح الكونغو في بداية اللعبة.

بعدها بدقائق سقط أحمد حجازي في منطقة الجزاء بعد التحام مع أحد مدافعي الكونغو، واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الفراعنة بعد مراجعة تقنية الفيديو سجل منها مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 45+1.

بدأ الشوط الثاني بإصابة أحمد فتوح واستبداله لصالح محمد حمدي، وضاعت محاولة كونغولية برأسية بجوار القائم، وأهدر باكامبو كرة خطيرة من عرضية متقنة أرسلها إيليا.

واصل المنتخب الكونغولي الضغط الهجومي وضاعت ضربة رأس فوق العارضة، وأضاع زيزو فرصة محققة لصالح منتخب مصر من تبادل بالكرة مع حمدي فتحي ولكنه سدد في جسد الحارس.

بعدها أضاع منتخب الكونغو فرصة محققة بتسديدة أبعدها حجازي، ووجه مروان عطية تصويبة سهلة في يد الحارس، بينما أشرك منتخب الكونغو الثنائي بينزا وإينونجا على حساب باكامبو وديلان.

ودفع منتخب مصر بالثنائي عمر مرموش ومحمود حمادة بدلاً من مروان عطية وتريزيجيه، وضاعت محاولة بمجهود فردي لمصطفى محمد وأهدر محمود حمادة فرصة محققة من كرة عرضية أرسلها زيزو ولم يستغلها اللاعب البديل.

شارك في صفوف الكونغو سيلاس كاتومبا لتنشيط الهجوم على حساب يوان ويسا.

ودفع المنتخب المصري بمصطفى فتحي بدلاً من زيزو، وانطلق حمدي فتحي يمينًا وحصل على ضربة ركنية ووجه هاني تسديدة أبعدها الحارس مع نهاية الوقت الأصلي بتعادل المنتخبين (1-1).

أمسك أبوجبل كرة عرضية كونغولية مع بداية الوقت الإضافي، وتعرض محمد حمدي لحالة طرد في الدقيقة 97 بعد حصوله على الإنذار الثاني..

وشارك عمر كمال على حساب حمدي فتحي لقيادة الجبهة اليسرى.

وضغط منتخب الكونغو بقوة لاستغلال النقص العددي، وأبعد عبد المنعم كرة عرضية خطيرة من إيليا، ثم ضاعت فرصة جديدة للكونغو من عرضية متقنة مرت دون متابعة.

شتت محمد هاني عرضية جديدة للكونغو، ووجه بونجوندا تسديدة فوق العارضة بينما شارك مهند لاشين بدلاً من النني، وهدأ إيقاع اللقاء مع احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع في نهاية الوقت الإضافي.

أرسل منتخب الكونغو كرة عرضية مرت دون متابعة، وأبعد عبد المنعم محاولة جديدة للمنتخب الكونغولي مع نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل واللجوء لركلات الترجيح.

سجل في ركلات الترجيح لصالح منتخب مصر محمد عبد المنعم وعمر مرموش وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي ومصطفى فتحي ومحمود حمادة وأضاع مصطفى محمد ومحمد أبوجبل

وسجل لصالح منتخب الكونغو صامويل موتوسامي وجرادي ديجانا وسيلاس كاتومبا وآرون تشيبولا وجيديون كالولو وتشانسيل مبيمبا وهينوك إينونجا وليونيل مباسي وأضاع آرثر ماسوكو.

كورة