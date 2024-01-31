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الأثقال يعلن قائمة الفراعنة المشاركة بالبطولة الأفريقية والمؤهلة للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود أسماء لاعبى الفراعنة  المشاركة فى بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية خلال الفترة من  2 وحتى 10 فبراير القادم و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

ضمن قائمة اللاعبين و اللاعبان كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .

 

 وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا  وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف . 

 

وأكد رئيس الاتحاد  محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة ، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة  في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة  رفع الأثقال عصرها الذهبي .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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