شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يعلن قائمة الفراعنة المشاركة بالبطولة الأفريقية والمؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود أسماء لاعبى الفراعنة المشاركة فى بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير القادم و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

ضمن قائمة اللاعبين و اللاعبان كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .

وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .

وأكد رئيس الاتحاد محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة الرياضة ، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة رفع الأثقال عصرها الذهبي .