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وصول الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية للأثقال بالإسماعيلية غدا

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القاهرة - سامية سيد - تصل الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية خلال الفترة من  2 وحتى 10 فبرايرالجارى والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، غدا الجمعة .

 

وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر والكاميرون والمغرب واوغندا  وبتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا و سيراليون وغانا والرأس الأخضر وليسوتو ومدغشقر ونيجيريا وليبيا والسودان وموريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف . 

 

 

فيما ضمت قائمة  لاعبى و لاعبات الفراعنة ،كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد

وأكد رئيس الاتحاد  محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة ، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة  في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة  رفع الأثقال عصرها الذهبي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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