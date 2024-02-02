راكيتيتش يكشف سر اختياره قميص رقم 30 مع الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش سبب اختياره لقميص رقم 30 مع نادي الشباب السعودي، والذي وقع على عقود الانضمام له خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقال راكيتيتش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " بالنسبة لي جمهور الشباب ستكون عائلتي الثانية ، أنا أنتظر اللعب مع الفريق لمساعدة النادي ".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي الشباب ومستعد للعب مع الفريق في المواجهة القادمة، أنا سعيد جدًا بتواجدي ضمن مشروع المملكة العربية السعودية ".

وتابع: "سأقوم بعمل كبير لمساعدة النادي وسأتواصل مع اللاعبين من أجل عودة الفريق إلى المراكز المتقدمة ".

وواصل: " رقمي المفضل هو 7 أو 10 لكن سبب اختياري رقم 30 دعمي لـ مشروع المملكة العربية السعودية في رؤية 2030.”

رأي راكيتيتش في للعب بجوار كاراسكو

وعن اللعب مع كاراسكو قال: "أخيرًا سألعب معه لكوني كنت ألعب ضده في السنوات السابقة ، سنتحد مع جميع اللاعبين لمساعدة الفريق في المباريات القادمة ".

ورد راكيتيتش على سؤال هل كان لـ بانيغا دور في انضمامك للشباب وقال: " أقدم احترامي لـ بانيغا على الرغم من كونني أريد المشاركة في اللعب معه ".