بطولة ألمانيا: لايبزيغ يحيي آماله بالتأهل الى دوري الأبطال بفوزه على أونيون

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): بعد ثلاث هزائم في مبارياته الثلاث الاولى لعام 2024، حقّق لايبزيغ أخيرًا فوزه الاول وذلك بمواجهة ضيفه المتعثر اونيون برلين 2 0 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، معزّزاً حظوظه في احتلال احد المراكز الاربعة الاوائل المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

سجّل هدفي لايبزيغ ثالث الموسم الماضي البلجيكي لويس أوبندا (11) والسلوفيني بنجامين سيسكو (48).

وشهدت المباراة طرد مدافع أونيون برلين النمسوي كريستوفر تريميل (73).

ورفع أوبندا الذي انضم الى لايبزيغ الصيف الماضي قادماً من لنس الفرنسي، رصيده الى 14 هدفًا في 20 مباراة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدّافين خلف لاعب بايرن ميونيخ المحلّق الانكليزي هاري كاين (24) ومهاجم شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي (17) الذي غاب عن المباريات الاربع الاولى من هذا العام بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

وبات في رصيد لايبزيغ 36 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الرابع.

في المقابل، تجمّد رصيد أونيون برلين رابع الموسم الماضي عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل فولفسبورغ امام ضيفه هوفنهايم 2 2.

وبعدما كان هوفنهايم البادئ في التسجيل عبر ماكسيميليان بيير (6)، عادل الكرواتي لوفرو ماير النتيجة لاصحاب الارض.

ومنح غريتشا بروميل التقدم من جديد لهوفنهايم (66)، لكنّ ماير سجّل هدفه الشخصي الثاني بعدها بأربع دقائق من ركلة جزاء لينتزع التعادل لفريقه.