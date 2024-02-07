الامارات | حمدان بن مبارك يلتقي قضاة الملاعب ويُشيد بنجاح الحكم الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالمستويات التي قدمها حكام كرة القدم الإماراتيون في إداراتهم للمباريات، خاصة الخارجية منها، داعياً أسرة التحكيم الإماراتية إلى مضاعفة العمل والعطاء من أجل مواصلة النجاحات في الداخل والخارج، مؤكداً أن الحكم الإماراتي سفير رياضي، وعليه تمثيل بلاده بصورة مشرفة في كل المحافل الرياضية.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من حكام كرة القدم الإماراتية في مقر الاتحاد بدبي، خلال استلام الشارات الدولية لعام 2024. وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن حكم كرة القدم أحد الركائز الأساسية في اللعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث يقوم في إدارة المسابقات المحلية والخارجية، ويقودها إلى بر الأمان وفق قوانين واضحة.

حضر اللقاء سالم الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد المزروعي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم عبدالله لعماش، وناصر عبدالله الحمادي، وخميس حسن الشامسي، أعضاء اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين.