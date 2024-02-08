موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد التأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي القادمة بعد التأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخطف فريق تشيلسي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولاقى فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الإعادة بعد أن تعادلا سلبيًا من قبل في الدور الرابع للمسابقة.

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وسجل أهداف تشيلسي كل من، كونور جالاجير في الدقيقة 11، ونيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 21، وإنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وأحرز هدف أستون فيلا الوحيد اللاعب موسى ديابي، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويضرب فريق تشيلسي موعدًا مع ليدز يونايتد في الدور القادم، بعدما حقق الأخير فوزًا أمام بليموث أرجايل بنتيجة 4-1.

موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد التأهل لـ ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيلاقي فريق تشيلسي نظيره كريستال بالاس في مباراته القادمة، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.