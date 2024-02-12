الامارات | مصرع لاعب كرة سلة "طعناً".. وإصابة شاب سوري وفتاة لبنانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي لاعب كرة سلة أوكراني يبلغ من العمر 17 عاماً حتفه طعناً بعد مشاجرة في محطة للحافلات في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الإثنين.

وتوفي فولوديمير يرماكوف الذي لعب على مستوى الناشئين مع المنتخب الأوكراني وفريق ايه آر تي جاينتس دوسلدورف الألماني، في المستشفى بعد الحادث الذي وقع مساء السبت.

وأفادت الشرطة أن يرماكوف وزميل أوكراني تبين أنه أرتيم كوزاتشينكو بحسب ما كشف ناديهما، دخلا في مشادة "لفظية" مع مراهقين آخرين على متن حافلة في وسط المدينة، مضيفة أن التحقيقات في خلفية المشاجرة متواصلة.

وقالت الشرطة إنه بعد نزول المجموعتين من الحافلة، تصاعدت حدة المشادة ودخل المراهقون في "مواجهة جسدية"، كاشفة أنه "بحسب التحقيقات الأولية، تم سحب السكاكين (في العراك)".

وأصيب يرماكوف ومواطنه البالغ 18 عاماً في العراك، بالإضافة الى شاب سوري يبلغ 14 عاماً وفتاة ألمانية - لبنانية تبلغ 13 عاماً، لكن الأوكرانيين أصيبا "بجروح مهددة للحياة" بحسب بيان الشرطة.

وتم نقل الضحايا الأربعة الى المستشفى، حيث توفي يرماكوف "بعد ذلك بوقت قصير خلال عملية طارئة".

وأشارت الشرطة الى أنها أوقفت صبياً ألمانياً-تركياً يبلغ 15 عاماً ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد.

كما أوقفت بشكل موقت صبياً يونانياً - ألمانياً يبلغ 14 عاماً، قبل إطلاق سراحه لعدم التمكن من إثبات تورطه في الحادثة.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية الاثنين الى إجراء تحقيق في الحادث "بأسرع ما يمكن وتقديم المجرم الى العدالة".

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة السلة إن اللاعبين "تعرضا لهجوم بالسكاكين في الشارع لمجرد أنهما أوكرانيان".

بالنسبة للنادي الألماني ايه آر تي جاينتس دوسولدورف "تقع أحداث لا يمكن في بعض الأحيان فهمها أو صياغتها بالكلمات.. ننعي ونودع لاعبنا الشاب فولوديمير يرماكوف الذي وقع ضحية عمل عنف مساء السبت وتوفي".

وتابع: "من أجل الهروب من الحرب في بلده الأصلي، انتقل الى دوسلدورف في يوليو (تموز) 2023، حيث وجد منزله الجديد. كان فولوديمير يحظى بشعبية كبيرة بين المدربين وزملائه والأصدقاء. وما بقي في الذاكرة هو الشاب الذي اتسمت حياته اليومية بفرحة الحياة الخالصة والطموح الرياضي".

