تقارير تكشف اقتراب زيلينسكي من الانضمام إلى صفوف إنتر بعد إجرائه للفحص الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إتمام لاعب فريق نابولي زيلينسكي الكشف الطبي، تمهيداً للانضمام بشكل رسمي لفريق إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب مع فريق نابولي بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له الانتقال بشكل مجاني إلى أي فريق بنهاية الموسم.

وذكر موقع "كاليتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إن زيلينسكي أنهى الفحوصات الطبية في صفوف إنتر، وسيوقع معه على عقد لمدة 3 سنوات بداية من الصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة: "إن عقد اللاعب سوف يتضمن بند يتيح التمديد لموسم إضافي مقابل الحصول على أربع ملايين يورو في الموسم".

وتحدث جوزيبي موراتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ميلان عبر شبكة "دازن إيطاليا" قائلاً: أبلغنا نابولي بالتفاوض مع زيلينسكي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، وسنرى كيف تتقدم المفاوضات خلال الفترة المقبلة".

ورفض زيلينسكي تجديد عقده مع فريق نابولي، مما أدى إلى دخوله في عدد من المشاكل مع إدارة النادي برئاسة دي لورينتس، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.