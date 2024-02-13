الهلال السعودي يعلن إصابة حارسه بقطع في الرباط الصليبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، إصابة حارس مرماه حبيب الوطيان، بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقاً: "الحارس حبيب الوطيان حارس مرمى الفريق، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، مما يلزم إلى تدخل جراحي سيتحدد موعده خلال الفترة المقبلة".

ويعد الوطيان هو الحارس الثالث في قائمة ترتيب حراس مرمى فريق الهلال السعودي، خلف الثنائي ياسين بونو ومحمد الربيعي.

وشارك الوطيان في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، كانت بدوري أبطال آسيا أمام فريق ناساجي الإيراني.

ويستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره سباهان أصفهان الإيراني ، في إطار منافسات دور ال 16 بدوري أبطال آسيا.