شوبير يفجر مفاجأة بشأن غياب حازم إمام وبركات عن توقيع عقود حستم حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب غياب الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عن توقيع عقود حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أمس عن توقيع عقود حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في حضور جمال علام، رئيس الاتحاد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حازم إمام عنده كورونا ومحمد بركات لديه ظروف خاصة منعته من حضور حفل توقيع عقود حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر”.

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ومن المقرر أن يعقد مؤتمرً صحفيًا لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان منتخب مصر قد شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي لعبت في كوت ديفوار، حيث ودعت البطولة من دور الـ16 بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

ويعد المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد سبع بطولات، آخرها عام 2010 بهدف محمد ناجي جدو الشهير في مرمى منتخب غانا.