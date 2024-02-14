موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الفيحاء في دوري أبطال آسيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي النصر القادمة بعد الفوز على نظيره الفيحاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق النصر على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف النصر الوحيد في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة بالكعب من بروزوفيتش.

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موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الفيحاء

سيلاقي فريق النصر في مباراته القادمة نظيره الفتح في مسابقة دوري روشن السعودي يوم السبت الموافق 17 فبراير.

وستنطلق صافرة مباراة النصر ضد الفتح في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

فيما تأهل الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.