الامارات | 40 متسابقاً يتنافسون في انطلاق «دولية الشارقة للطيران الشراعي» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي بـ«جبل الفاية» في منطقة مليحة بالشارقة، بمشاركة أكثر من 40 متسابقاً محلياً وخليجياً ودولياً، يتنافسون على مدار اليوم وغداً.

وتتضافر جهود كل من اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومجلس الشارقة الرياضي، ودوائر وهيئات ومؤسسات الشارقة، في تقديم نسخة مميزة من البطولة، بإشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

وقال نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، في تصريح صحافي: «إن اللجان المعنية أنهت مهامها في وقت قياسي سعياً لتحقيق المزيد من المكاسب في هذه النسخة». وأضاف: «عكفت اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة للائحة المنظمة للبطولة، وطريقة احتساب النتائج الإلكترونية، حتى توفر لمتابعي هذه الرياضة الفرصة كاملة لمتابعة أحداثها أولاً بأول».